ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
أسعار العملات الاجنبية
أسعار العملات الاجنبية بمستهل تعاملات الاثنين
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى .

استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الاثنين 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 19.05 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.16جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا ...أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 28-12-2020


وسجل الفرنك السويسرى 17.55جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .


أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات الاثنين

سجل ين يابانى نحو 15.09 جنيه للشراء و 15.22 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية اليوم 3-11-2020

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الأربعاء

سعر العملات الاجنبية فى بنك مصر اليوم الاثنين

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الأهلي يبحث اليوم عن الصدارة أمام الاتحاد السكندري في الدوري

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة ؟.. عالم أزهري يجيب

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

سورة يس للميت.. لماذا أوصى رسول الله بقراءتها على القبور؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير