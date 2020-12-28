الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-12-2020

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى .
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الاثنين 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 19.05 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.16جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ...أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 28-12-2020
وسجل الفرنك السويسرى 17.55جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات الاثنين
سجل ين يابانى نحو 15.09 جنيه للشراء و 15.22 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الاثنين 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 19.05 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.16جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ...أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 28-12-2020
وسجل الفرنك السويسرى 17.55جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات الاثنين
سجل ين يابانى نحو 15.09 جنيه للشراء و 15.22 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.