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حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بـ أسوان - القاهرة الصحراوي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
انقلاب سيارة بالطريق
انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض شخصان اليوم الاثنين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من كمين غرب أسوان.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث على الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة بالقرب من كمين غرب أسوان، وتبين أن نوع السيارة "سوزوكى" وبداخلها شخصين هما عصام .ع.ب 60 سنة والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وأحمد .ع.أ 45 سنة، والذى أصيب باشتباه خلع بالكتف الأيسر"، وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

 و شهد نفس الطريق أمس وقوع حادث بشع أمام مدخل قرية فارس بكوم أمبو والذى أسفر عن مصرع 12شخص ، وإصابة 5 آخرين .

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وكانت قد واصلت اليوم الاثنين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها من خلال تنظيم حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط المخالفات المتنوعة وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحلة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط (8) متهمين وبحوزته عدد (8) سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (2.850) كيلو جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ ( 726 ) حكم قضائى شملت ضبط ( 133) حكم حبس جزئي ، و( 28 ) حكم حبس مستأنف ، و( 394 ) أحكام غرامات ، و( 169 ) أحكام المخالفات.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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