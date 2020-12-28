مباحث تموين المنوفية: ضبط مصنعين أسماك وملابس جاهزة يعملان بدون ترخيص

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وتمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع أسماك مدخنة بدون ترخيص وحيازة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 6 أطنان أسماك مملحة داخل أحواض غير صالحة للاستهلاك الآدمي و7 أطنان ملح طعام وكذا 5000 استيكر مدون عليه ماركات مختلفة غير مسجلة و2000 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، كما تم ضبط مصنع ملابس جاهزة يدار بدون ترخيص وحيازة مستلزمات انتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها وتم التحفظ على 12 ماكينة أنواع مختلفة لتصنيع الملابس الجاهزة و1060 متر قماش ألوان مختلفة و1100 أقمصة رياضية تحت التصنيع واخرى مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة ، فضلا عن ضبط مخازن أعلاف وأسمدة زراعية ومخصبات زراعية بدون تراخيص وحيازة أعلاف مجهولة المصدر وأسمدة زراعية محظور الإتجار فيها، وتم التحفظ على 6 أطنان و500 كجم أعلاف وما يقرب من 8 أطنان سماد زراعي و30 جراكن مخصب زراعي.





وأكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية أنه تم تحرير (328) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في الفترة من 15 إلى 21 من شهر ديسمبر الجارى، ومن أهمها تحرير (20) قضية غش تجارى، (118) قضية عدم الإعلان عن الأسعار، (31) قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، (18) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، (27) قضية خبز ناقص الوزن (مخابز بلدية)، (22) قضية عدم تواجد المدير المسئول (مخابز بلدية)، (25) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدية)، (21) قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية)، (21) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل (مستودع غاز)، (25) قضية عرض وبيع لحوم بلدية بأزيد من السعر المعلن.





وأضاف أن من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية ، ضبط مخازن ومحلات سلع غذائية تمارس النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 2 طن بروتين نباتي و2 طن و400 كجم مكرونة و960 لتر زيت طعام و 500 كجم سكر، فضلا عن ضبط ما يزيد عن 2 طن و500 كجم من لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مجمدة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، كما تم ضبط ما يقرب من 2 طن سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة و20 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بغرض التربح من ذلك.



