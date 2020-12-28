ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 11 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة|صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - شبراخيت - الدلنجات - كوم حماده)، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملات عن عن إزالة 11 حالة  تعد على مساحة 1784 م٢ عبارة عن:- 


- إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1500 م٢ بنطاق مجلس قرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.


- إزالة حالة تعد بمساحة 144 م بمنشية الرزافة بشبراخيت عبارة عن شدة خشبية لصبة دور أول علوي خارج الحيز العمراني


- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.


- إزالة شدة خشبية في المهد بمساحة 20 مترا بنطاق قرية كوم شريك بكوم حماده.


ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - أبو المطامير - المحمودية)، أمس الأحد، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.



إزالة 11 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة|صور
إزالة 11 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة|صور
إزالة 11 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة|صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

بمساحة 1339 م٢.. إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

على مساحة 2176 م٢.. إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

على مساحة 3095 م٢.. إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

بعد مد مهلة التصالح... محافظ البحيرة: لا تهاون فى استرداد حق الدولة

ترشيحاتنا

بعد تحديد هويته.. تحقيقات موسعة في أمريكا لمعرفة دوافع منفذ انفجار ناشفيل

الزمالك يصل لاتفاق مع البنك الأهلي حول إيجار المحلات

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

بالصدفة البحتة.. فتاة تكتشف سرًا خطيرًا بعد 30 عامًا عن عائلتها

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

إعلان غريب لبيع نسخة خاصة من هواتف OnePlus 9 بسعر 47 ألف جنيه

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير