إزالة 11 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة|صور

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - شبراخيت - الدلنجات - كوم حماده)، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن عن إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1784 م٢ عبارة عن:-





- إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1500 م٢ بنطاق مجلس قرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.





- إزالة حالة تعد بمساحة 144 م بمنشية الرزافة بشبراخيت عبارة عن شدة خشبية لصبة دور أول علوي خارج الحيز العمراني





- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





- إزالة شدة خشبية في المهد بمساحة 20 مترا بنطاق قرية كوم شريك بكوم حماده.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - أبو المطامير - المحمودية)، أمس الأحد، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.







