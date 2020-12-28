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أخبار البلد

ياسمين فؤاد: مصر تمتلك ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
فى اطار حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية استقبلت محميات البحر الاحمر وفدا من كبار المسئولين الصرب والدبلوماسيين وممثلى المنظمات الدولية المعتمدين ببلجراد للتعرف على مبادرات السياحة البيئية فى مصر تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح افاق جديدة للسياحة البيئية فى مصر  بالخارج بالتعاون مع وزارتى الخارجية والسياحة والآثار .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذه الزيارة تأتى كأحد النتائج المثمرة لمشاركة وزارة البيئة بجناح عن السياحة البيئية ضمن مشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة في معرض بلجراد الدولى للسياحة فى فبراير الماضى والذى تم خلاله عرض لاهم مقاصد السياحة البيئية فى مصر بما تمتلكه من  ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة تعمل على تطوير و تحديث نظم الادارة بالمحميات الطبيعية واتخاذ كافة الاجراءات  للترويج للسياحة البيئية بمصر والتى تتميز  بالتنوع فى طبيعتها ما بين البيئة النباتية والحيوانية والبحرية، كما انها غنية بالشعاب المرجانية الخلابة، والجزر الرائعة، والحياة البرية الفريدة مما يعطيها ميزة عالمية فى السياحة البيئية.

وأشارت فؤاد الى ان محميات البحر الاحمر تتميز بوجود العديد من البيئات البحرية والأرضية التي تأتي على رأسها بيئة الشعاب المرجانية التي تتميز بتنوع بيولوجي لا يوجد مثيل له وتصنف مواقع الغوص المنتشرة بسواحلها  ضمن أكثر مواقع الغوص على مستوى العالم جذبا لممارسي رياضة الغوص في العالم حيث يتردد عليها ملايين الزوار كما تضم بيئات الأعشاب البحرية المتنوعة.

واوضحت فؤاد ان الزيارة تضمنت رحلة بحرية و زيارة لجزيرة الجفتون وهى احدى الجزر المحمية الموجودة بالبحر الاحمر قدم خلالها الدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر عرضًا متكاملًا للوفد الزائر حول الجزر التي تتمتع بوضعية المحمية البيئية في المحيط المجاور للغردقة بالبحر الأحمر، مما يزيد من اهتمام السياح بزيارتها ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية 

 كما تضمن العرض التعريف بالاجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير نظم الادارة بالمحميات الطبيعية بما يضاهى المستويات العالمية ويضمن حماية الموارد الطبيعية و توفير تجربه بيئية فريدة من نوعها لمحبى السياحة البيئية . 

 ودعت وزيرة البيئة الوفد للعودة مرة اخرى لمصر لزيارة باقى المحميات والتمتع بالجو الفريد بصاحبه اصدقائهم واسرهم ومحبى السياحة البيئية فى اطار  حملة الوزارة ECo Egypt  للترويج للسياحة البيئية فى مصر . 

وقد اشاد الوفد بالاجراءات الاحترازية المتبعة اثناء الزيارة و بالإدارة الجادة والمتطورة بالمحميات  مشيدون بمحميات البحر الاحمر وبانها واحدة من أروع بقاع العالم الطبيعية.

جديرا بالذكر  أن زيارة الوفد الصربى قد تم تنظيمها بالتنسيق مع سفارة مصر في بلجراد، فى سياق جهود تنويع الأنشطة التي يقوم بها السياح الصرب الوافدين إلى مصر الذى أصبحوا يحتلون مكانة متقدمة في ترتيب الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل جائحة فيروس الكورونا.
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