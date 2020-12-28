الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021

الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 .. أمر يشغل بال طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون من الان بإهتمام بالغ لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.
الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021
أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، أن الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 تتمثل في : عمل استمارة اليكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت وذلك عندما يتاح عملها وطباعتها ، وأصل إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين منه قيمة الايصال (202) جنيه ( بريد) .
كما تشمل الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 ايضا : صورة إيصال المصروفات المدرسية (500) جنيه ( بريد) ، وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه ( بريد) ، وعدد 4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة ، وعدد صورة بطاقة ولى الأمر ، وشهادة ميلاد الطالب ، وصورة ايصال تأمين التابلت.
وناشدت مديريات التربية والتعليم بضرورة أن تجمع هذه الأوراق في مظروف بلاستيك من الان ، استعدادًا لتقديمها للمدرسة وقت طلبها .
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة يعلن كل عام خلال شهر مارس او ابريل على أقصى تقدير ، وذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 قبل اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم.
وقال المصدر ، انه عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، ستأخذ وزارة التربية والتعليم في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان ، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
تطبيق إلكتروني لتسجيل المعلمين
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارا لمسيرة تطوير منظومة تطوير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، تم طرح تطبيق إلكتروني للمعلمين لتسجيل بيانات المرشحين للعمل رئيس لجنة سير ، ومراقب أول ، ورئيس مركز توزيع كراسات امتحان.
ويمكن لمن يهمه الامر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط التالي :
وبمجرد الدخول على الرابط سيكون مطلوبا من المرشح اتباع الخطوات التالية :
*ادخال كود المعلم
* ادخال الرقم القومي
* ادخال كلمة السر
* الضغط على تسجيل الدخول
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وادبي دون اي تغيير .
شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.
وقال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو حصل الطالب على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.
وقال الوزير: "ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .
شكل امتحانات الثانوية العامة 2021
امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.
أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه.
نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021
ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021، العديد من نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات والنظام الجديد للتقييم، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .