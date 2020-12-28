الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021

الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 .. أمر يشغل بال طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون من الان بإهتمام بالغ لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.

الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021

أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، أن الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 تتمثل في : عمل استمارة اليكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت وذلك عندما يتاح عملها وطباعتها ، و أصل إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين منه قيمة الايصال (202) جنيه ( بريد) .





كما تشمل الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 ايضا : صورة إيصال المصروفات المدرسية (500) جنيه ( بريد) ، و صورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه ( بريد) ، و عدد 4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة ، و عدد صورة بطاقة ولى الأمر ، و شهادة ميلاد الطالب ، وصورة ايصال تأمين التابلت.

وناشدت مديريات التربية والتعليم بضرورة أن تجمع هذه الأوراق في مظروف بلاستيك من الان ، استعدادًا لتقديمها للمدرسة وقت طلبها .





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