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برلمان

برلماني: حياة كريمة مشروع ضخم وغير مسبوق ويغير وجه مصر برمتها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:16 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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يوسف سامح

أكد النائب عمرو قطامي عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، د. عاصم الجزار، باعتماد نحو500 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية. ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " قائلا : قرار مهيب من جانب الرئاسة المصرية، يعيد البهاء والرونق لآلاف القرى المصرية مرة ثانية.

وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شملت تطوير نحو 400 قرية فقيرة في مصر، أما المرحلة الثانية فتستهدف تطوير 1500 قرية فى نطاق 50 مدينة مصرية.

وأشار القطامي الى تصريحات وزير الاسكان، والتي كشف فيها أن المبادرة ستنفذ على مدار ثلاث سنوات، وتشمل المرحلة الأولى منها 28 مليون مواطن، مضيفا انه تم اختيار المراكز التى تضم أكثر القرى فقرا فى مصر، ونسبة 60% من هذه الأماكن فى محافظات الصعيد.

وشدد  قطامي، أن الهدف من المبادرة النهوض بمستوى حياة ومعيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم، وتطوير البنية التحتية وتوفير السلع والمنشآت التعليمية فى تلك القرى والمشروع تنفذه بالكامل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى إن مشروع مبادرة حياة كريمة مشروع ضخم وغير مسبوق ويغير وجه مصر برمتها.
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