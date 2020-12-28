ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال جولة بالموقع.. محافظ جنوب سيناء يبدي إعجابه بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد

 ابدي اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء إعجابه  بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ الذي يطلق عليه " مصر القديمة " جاء ذلك خلال جولة ليلية له امس  برفقته اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات  واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ 

و تفقد المحافظ  على ارض الواقع المكان المقترح لإقامة مشروع القرية التراثية التى تشتمل على  نماذج محاكاه لعدد من الشوارع والاحياء لمصر القديمة مثل حى الغورية وشارع المعز والناصر قلاوون وسبيل وقلعة محمد على وحى الازهر ، كما تشمل متحف للاثار الاسلامية وعدد من المأذن تمثل مختلف العصور ، فضلا على عدد من البازارات والمطاعم ومسرح مكشوف ونافورة كبرى وشلالات ، والتى تقدم بمشروع انشاؤها احد رجال الاعمال بالمدينة ،
وقارن المحافظ بين الرسوم الهندسية و ماكيتات المشروع ومكان التنفيذ بما يتناسب مع هوية السوق والطرازات المعمارية المشابهة وبخاصة ميدان ومسجد الصحابة ، وابدى اعجابة الشديد بالمشروع الذى يعد اضافة معمارية وسياحية  تتواكب مع مشروعات تطوير السوق القديم المستمرة ،
  وقد طالب المحافظ  بسرعة الانتهاء من الرسومات وانهاء التراخيص و الحصول على الموافقات اللازمة  فى ظل الاجراءات القانونية بالتنسيق مع  مجلس المدينة للبدء فى التنفيذ ، كما قام المحافظ  بإهداء  احد البوابات الالكترونية الامنية إلى قوات الشرطة بنقطة تفتيش السوق للمساهمة فى تأمين السوق التجاري القديم 

 وفي سياق متصل افتتح  المهندس طارق الملا برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أول محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعي من أجل الحفاظ علي البيئة بعد إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ، وقد تم عرض فيلم تسجيلي  عن محطات الغاز الطبيعي  في كثير من المحافظات المصرية 
 وقال المهندس عبد الفتاح فرحات  رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك أنه تم إنشاء محطات تمويل بالغاز الطبيعي في 23 محافظة وجاري استكمال محطات  أخري لتكون في 26 محافظة  علي مستوي الجمهورية 
وأشار فرحات إلي أن المحطة تخدم القري والمدن السياحية ويمكن النقل منها الي كل مدن المحافظة  لافتا أنه  سوف يتم التغطية في كثير من المحطات بجنوب سيناء من بينها طور سيناء والرويسات ومحطات أخري 
 وقال أن المحطة يمكن أن تغطي  1500 سيارة يوميا واضاف الي أنه المحطة تعمل من اول يوم في تمويل السيارات وتم تحويل كثير من السيارات .
اقرا ايضا : 
 

خلال جولة بالموقع.. محافظ جنوب سيناء يبدي إعجابه بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ
خلال جولة بالموقع.. محافظ جنوب سيناء يبدي إعجابه بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ
خلال جولة بالموقع.. محافظ جنوب سيناء يبدي إعجابه بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ
خلال جولة بالموقع.. محافظ جنوب سيناء يبدي إعجابه بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من المشروعات الإنشائية بشرم الشيخ

شوارع أوروبا.. شرم الشيخ كما لم تشاهدها من قبل.. شاهد

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع إنشاء أول مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

فودة يتفقد أول محطة تموين بالغاز الطبيعي وعدد من المشروعات بشرم الشيخ

شاهد.. احتفالية فنية ورياضية في نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

برلماني: محافظ جنوب سيناء وافق على تجهيز مدرسة التمريض لعزل مصابي كورونا

ترشيحاتنا

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

سورة يس للميت.. لماذا أوصى رسول الله بقراءتها على القبور؟

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور