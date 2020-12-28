خلال جولة بالموقع.. محافظ جنوب سيناء يبدي إعجابه بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ





ابدي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إعجابه بمشروع تطوير السوق القديم بشرم الشيخ الذي يطلق عليه " مصر القديمة " جاء ذلك خلال جولة ليلية له امس برفقته اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ





و تفقد المحافظ على ارض الواقع المكان المقترح لإقامة مشروع القرية التراثية التى تشتمل على نماذج محاكاه لعدد من الشوارع والاحياء لمصر القديمة مثل حى الغورية وشارع المعز والناصر قلاوون وسبيل وقلعة محمد على وحى الازهر ، كما تشمل متحف للاثار الاسلامية وعدد من المأذن تمثل مختلف العصور ، فضلا على عدد من البازارات والمطاعم ومسرح مكشوف ونافورة كبرى وشلالات ، والتى تقدم بمشروع انشاؤها احد رجال الاعمال بالمدينة ،

وقارن المحافظ بين الرسوم الهندسية و ماكيتات المشروع ومكان التنفيذ بما يتناسب مع هوية السوق والطرازات المعمارية المشابهة وبخاصة ميدان ومسجد الصحابة ، وابدى اعجابة الشديد بالمشروع الذى يعد اضافة معمارية وسياحية تتواكب مع مشروعات تطوير السوق القديم المستمرة ،

وقد طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من الرسومات وانهاء التراخيص و الحصول على الموافقات اللازمة فى ظل الاجراءات القانونية بالتنسيق مع مجلس المدينة للبدء فى التنفيذ ، كما قام المحافظ بإهداء احد البوابات الالكترونية الامنية إلى قوات الشرطة بنقطة تفتيش السوق للمساهمة فى تأمين السوق التجاري القديم





وفي سياق متصل افتتح المهندس طارق الملا برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أول محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعي من أجل الحفاظ علي البيئة بعد إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ، وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن محطات الغاز الطبيعي في كثير من المحافظات المصرية

وقال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك أنه تم إنشاء محطات تمويل بالغاز الطبيعي في 23 محافظة وجاري استكمال محطات أخري لتكون في 26 محافظة علي مستوي الجمهورية

وأشار فرحات إلي أن المحطة تخدم القري والمدن السياحية ويمكن النقل منها الي كل مدن المحافظة لافتا أنه سوف يتم التغطية في كثير من المحطات بجنوب سيناء من بينها طور سيناء والرويسات ومحطات أخري

وقال أن المحطة يمكن أن تغطي 1500 سيارة يوميا واضاف الي أنه المحطة تعمل من اول يوم في تمويل السيارات وتم تحويل كثير من السيارات .

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