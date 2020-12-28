انتظام امتحانات الدراسات العليا في كليات الطب بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، انتظام لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب، مشيرًا إلى أنها تسير وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الامتحانات تسير وسط متابعة من فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور مستمر من قيادات كليات الطب، ورؤساء الأقسام كل في تخصصه.

كما أوضح صديق أن إدارة كلية الطب تتابع عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع لجان الامتحانات، من خلال متابعة مستمرة من الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وأضاف أن عمليات التصحيح تبدأ أولًا بأول؛ من أجل استكمال باقي الامتحانات، سواء الشفهية أو الإكلينيكية، وسرعة اعتماد النتائج وإعلانها في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء من جميع الأعمال بالكنترول.



