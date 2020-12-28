التصدي لأعمال البناء فى المهد.. الإسكندرية تواصل تكثيف حملاتها ضد العقارات المخالفة

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات تفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وفي حي العامرية ثان، برئاسة الأستاذ محمود بريك، شن رئيس وحدة الإزالة الفورية وادارة أشغال طريق وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية حملة فورية، أسفرت عن إيقاف أعمال لشدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بقرية شلتوت وتم التحفظ على 25 لوحا خشبيا و6 شبكات حديد.





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وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بالحي ب إزالة كشك في المهد بمساكن غرب النوبارية.





كما تم ايقاف اعمال فتح محلات وأعمال ترميم بالطريق الصحراوي بجوار بنزينة توتال وتم التحفظ على الخامات المستخدمة.

وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.









وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.