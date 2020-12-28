ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف عن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:45 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب لجامعة القاهرة  ، عن شكل امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020 - 2021 . 

وقال الدكتور شريف كامل  خلال تصريح لـ صدى البلد، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول ستكون بنظام نماذج الاجابة المصححة الكترونيا " البابل شيت " . 

و ابدى العديد من اعضاء هيئة التدريس رغبتهم في عقد امتحاناتهم اونلاين وهو ما قد يساعد في تخفيض الاعداد ويؤكد على احترافية المنصة البلاكبورد . 

وأضاف "كامل"  ، أن الامتحان سيكون عبارة عن عشرين أو خمسة وعشرين سؤالا، مع تطبيق نفس ضوابط الفصل الدراسى السابق بالنسبة للطالب المتغيب عن الامتحان، حيث يعتبر متغيبا بعذر.

وتستعد الكلية لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ يوم 12 من يناير المقبل ، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم.


كما يتم إجراء باقي الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير ، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 .

وكان عميد كلية الآداب قد أكد على أن الكلية قامت بعمل التعقيمات اللازمة لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ومنع التجمعات بينهم حفاظًا على صحتهم ومنع انتقال فيروس كورونا ، مؤكدًا على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتدابير الوقائية وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء  الكمامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آداب القاهرة: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من 12 يناير المقبل

آداب القاهرة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. وتقدم إرشادات مهمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل انطلاقها

عميد آداب القاهرة: بدء الامتحانات الشفوية 9 يناير

عدم زيادة الامتحان عن ساعة ونصف.. آداب القاهرة تكشف عن إجراءاتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول

مع زيادة انتشار كورونا.. ننشر أسماء كليات جامعة القاهرة التي أعلنت الدراسة أون لاين

عميد آداب القاهرة يرد على تساؤلات الطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

آخر التطورات الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا

البرنامج على قناة عربية.. سر عدم اهتمام رامز جلال بتهديد نقابة الإعلاميين

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

شوبير: انتخابات اتحاد الكرة في يناير وأبو ريدة سيعود بمجلسه

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟