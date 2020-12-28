عميد آداب القاهرة يكشف عن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب لجامعة القاهرة ، عن شكل امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020 - 2021 .





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول ستكون بنظام نماذج الاجابة المصححة الكترونيا " البابل شيت " .





و ابدى العديد من اعضاء هيئة التدريس رغبتهم في عقد امتحاناتهم اونلاين وهو ما قد يساعد في تخفيض الاعداد ويؤكد على احترافية المنصة البلاكبورد .





وأضاف "كامل" ، أن الامتحان سيكون عبارة عن عشرين أو خمسة وعشرين سؤالا، مع تطبيق نفس ضوابط الفصل الدراسى السابق بالنسبة للطالب المتغيب عن الامتحان، حيث يعتبر متغيبا بعذر.





وتستعد الكلية لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ يوم 12 من يناير المقبل ، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم.





اقرأ ايضا : تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية





كما يتم إجراء باقي الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير ، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 .





وكان عميد كلية الآداب قد أكد على أن الكلية قامت بعمل التعقيمات اللازمة لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ومنع التجمعات بينهم حفاظًا على صحتهم ومنع انتقال فيروس كورونا ، مؤكدًا على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتدابير الوقائية وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات.