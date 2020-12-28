ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 22 متهما في قضية داعش العمرانية لـ 30 ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:39 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية" لجلسة 30 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هانى عبد الله "محبوس"، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة للمتهمين من الـ 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".

ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق مسدسات، وخرطوش".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم .. محاكمة 4 متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور

تأجيل محاكمة الداعشي المتهم بـ الهجوم على قسم شرطة الضواحي إلى 13 ديسمبر

25 نوفمبر.. نظر أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا في قضية "داعش العمرانية"

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا بـ خلية داعش العمرانية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة خلية «داعش النزهة» أمام الدائرة 5 إرهاب

تأجيل أولى جلسات محاكمة 22 متهما في قضية داعش العمرانية لـ 28 ديسمبر

ترشيحاتنا

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدًا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بعد تأكد زيادة إصابات كورونا بين الأطفال .. أطعمة لتقوية مناعة طفلك

الأهلي يلتقي سبورتنج فى مباراة التتويج بلقب دوري مرتبط سيدات السلة

الطماطم بـ8 جنيهات| أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 28-12-2020

"هؤلاء هم الإخوان".. الأوقاف تعلن عن إخراج أول كتاب عن تاريخ الجماعة الإرهابية الأسود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور