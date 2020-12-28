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اقتصاد

بدفع مشتريات المصريين.. البورصة ترتفع بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:37 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 12910 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 4117 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 2988 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1056 نقطة.
 
وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق  لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. 
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