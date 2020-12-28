لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. حملات مكثفة لتعقيم الشوارع والمنشآت الخدمية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





يأتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





في نفس السياق تم تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.







كما تشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة البيئة والطب البيطرى والإدارة العامة للمتوطنة.







وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في ضوء ما تقرر فى اجتماع الجنة العليا لادارة أزمة فیروس کورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.





ووجه محافظ البحيرة بالالتزام بما يلي:

-تنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة لیکون من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومی بنسبة 50٪ من قوة العمل بانتظام وبما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.





-التشديد على إلتزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس کورونا المستجد وخاصة إرتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة علی المواطنين المخالفين لتلك الإجراءات.







- المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعی بالمقاهی والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.





- التشدید علی حظر إقامة الأفراح وما یماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.







- التشدید على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

- التشدید على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم 354 لسنة ۲۰۲۰ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.







- التشدید على تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية من الفيروس مع تكثيف حملات التطهیر بجمیع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة بنطاق الوحدات المحلية وتوابعها.







- اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المنشأت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهی عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس على المنشأة المخالفة.







- التنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتكثيف الحملات على المنشآت للتأكد من اتباعها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فیروس کورونا.







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