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محافظات

محافظ البحيرة يعلن إقامة محطة صرف صحي بقرية ابيوقا بـ كوم حمادة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:02 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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أسماء الجنبيهى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة ٦٢٥ م٢ ، تبرع من أحد المواطنين بناحية ابيوقا حوض الجنينة الشرقى بمركز كوم حمادة.


أوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك وشريطة الحفاظ على الأراضى الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.

و أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة ٤ قيراط ، تبرع من أحد المواطنين بناحية قرية ظهر التمساح التابعة لقرية ارمانيا بمركز ايتاى البارود و إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 700 م٢، تبرع من أحد المواطنين بناحية الاصلاب بمركز شبراخيت.

كما سيتم إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 640 م٢، تبرع من أحد المواطنين بقرية ابو حامد بناحية بسطرة بزاوية غزال مركز دمنهور.

وسيتم إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 600 م٢، تبرع من أحد المواطنين بناحية قرية يعقوب بمركز شبراخيت.

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