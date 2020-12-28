خالد الجندى: دار الإفتاء أصبحت كعبة قصاد العلم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب علينا أن نكون حريصين على إصدار الفتاوى لأننا كعلماء مسئولين عن كل كلمة في هذا الدين، مؤكدا أن مفتي الجمهورية ودار الإفتاء اصبحت كعبة قصاد العلم والمفتيين.





وأضاف الجندي في كلمته بمؤتمر دار الإفتاء، ان بعض من انتحلوا الخطاب الإسلامي ونصبوا أنفسهم أوصياء عليه، تصدروا بالفتاوى الضالة وقلبوا الأمور وتسببوا في نشر الفرقة وتصورورا أن الحقيقة معهم لا مع غيرهم.





وأشار إلي أن كل هذا لا يمس للخطاب الديني ولا الخطاب الإسلامى، منوها اننا في حاجة لخطاب وسطى يحترم المرأة والقانون ويعرف قيمة الدولة وفقه ما بعد الدولة.



