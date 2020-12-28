ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى: دار الإفتاء أصبحت كعبة قصاد العلم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:30 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد شحتة - تصوير : ابراهيم قنديل
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب علينا أن نكون حريصين على إصدار الفتاوى لأننا كعلماء مسئولين عن كل كلمة في هذا الدين، مؤكدا أن مفتي الجمهورية ودار الإفتاء اصبحت كعبة قصاد العلم والمفتيين. 

وأضاف الجندي في كلمته بمؤتمر دار الإفتاء، ان بعض من انتحلوا الخطاب الإسلامي ونصبوا أنفسهم أوصياء عليه، تصدروا بالفتاوى الضالة وقلبوا الأمور وتسببوا في نشر الفرقة وتصورورا أن الحقيقة معهم لا مع غيرهم.

وأشار إلي أن كل هذا لا يمس للخطاب الديني ولا الخطاب الإسلامى، منوها اننا في حاجة لخطاب وسطى يحترم المرأة والقانون ويعرف قيمة الدولة وفقه ما بعد الدولة. 

وأكد أننا نريد خطابا يخرج من فم علماء، ونريد فتاوي تحترم الإنسان قبل الأديان فهذه هي رسالة الأديان، مشددا على يد مفتي الجمهورية
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور