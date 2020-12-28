ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: لقاحات كورونا الحالية تقي من سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:29 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تؤكد فاعلية لقاحات كورونا ضد السلالة الجديد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد المسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، بريت جيروير، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تجعل مرض «كوفيد - 19» أكثر قابلية للانتقال من شخص إلى آخر، لا تتطابق مع اللقاحات التي يتم طرحها بالفعل.

ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن المسؤول البارز في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": إنه "ليس لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالًا، ولا نعتقد ذلك".

وأضاف جبروير: "بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالًا ضد هذا النوع (السلالة)".

وقال المسؤول الأمريكي البارز إن الولايات ستحدد في نهاية الأمر من سيكون التالي في طابور المنتظرين للحصول على اللقاح، بعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.

وحث جبروير على عودة الأطفال إلى المدارس حتى قبل أن يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أن الدراسات ما مازالت جارية للتأكد من سلامة اللقاح بالنسبة للأطفال.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران،  أن لقاحات كورونا الحالية تقي من السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، والتي تم العثور عليها مؤخرًا في المملكة المتحدة.

وقال فيران إنه: "من الناحية النظرية، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا مع السلالة الجديدة".

كما أعلنت الحكومة الألمانية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تؤثر على اللقاحات المضادة. 

وقال وزير الصحة الألماني إن لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر فعالة جدًا لمكافحة السلالة الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير: لقاحات كورونا ستحتاج إلى تطوير لمواجهة التحور والسلالات الجديدة للوباء

فيديو جراف.. قلق من السلالة الجديدة لـ كورونا المتحور

خلال أسابيع.. بايونتك الألمانية تتحدث عن إنتاج لقاح جديد ضد تحور كورونا

لقاح جديد ضد الفيروس المتحور.. بيونتيك تزف بشرى سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة

عشرات الملايين من الجرعات.. أمريكا تتفاوض مع فايزر للحصول على دفعة جديدة من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

آخر التطورات الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدًا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80.7 مليون حالة

وزير الصحة الكويتي: فتح الطيران مع الدول المحظورة سيتم بعد توافر لقاح (كورونا) بها

لا استثناء .. وزير الرياضة يحسم مصير انتخابات اتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور