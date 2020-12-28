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توك شو

بعد ارتفاع عدد حالات كورونا.. أستاذ صحة عامة: متتكسفش تقول لحد البس كمامتك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أوصى الدكتور، عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة،  بضرورة لبس الكمامات في المواصلات العامة ، وعدم الإحراج من نصيحة الأشخاص بارتداء الكمامة معقبا : "متتكسفش تقول لزميلك ألبس الكمامة " ، وفور الرجوع إلى المنزل ، يجب التأكد من خلعها من "الأستيك " الخاص بها ، وإلقائها في صندوق القمامة ، ثم غسل اليدين .

وشدد الدكتور عبد اللطيف المر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، على ضرورة ارتداء الكمامات ، وعدم الانسياق وراء بعض المقولات ، مثل "الشعب المصري يأكل الحجر" ، وغيرها ، من المقولات التي تسبب استهتارا في تنفيذ الإجراءات الإحترازية .

وقدم أستاذ الصحة العامة مجموعة ، من النصائح المهمة ، لتجنب الإصابة بكورونا ، خلال الموجة الثانية ، من بينها الالتزام بالوضوء أو غسل اليدين صباحا لمدة 20 أو 30 ثانية، وعدم البدء في تناول الطعام ، سوى بعد غسل اليدين ، مؤكدا على الضرورة عدم التشارك في تناول الطعام ، في نفس الطبق ، وإنفراد كل شخص بأدواته الخاصة .

ولفت إلى ضرورة الإكثار من تناول الفواكهة والخضروات ، والتي تحتوي على فيتامينات ، ومضادات أكسدة ، تزيد من المناعة ، منوها على ضرورة شرب السوائل باأستمرار .

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