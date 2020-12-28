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حوادث

ضبط 840 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:12 م
اجهزة وزارة الداخلية
اجهزة وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (840) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة باجمالى مضبوطات (2380) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (9072) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

 جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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