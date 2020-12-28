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تعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم يُشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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نبيل أبو السعود

طالب الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بسرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات التعليمية اللازمة لوضع خطة التطوير التعليمية بإدارتى يوسف الصديق وإطسا التعليمية.

وعقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، عبر شاشات الفيديو كونفرانس بحضور مديري عموم ديوان المديرية والتطوير التكنولوجي والعلاقات العامة ، بمركز مصادر التعلم بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة في بداية الاجتماع،  على أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية في منتهى الحساسية نظرًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية "كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر" للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تتسبب في انتشار العدوى بالفيروس.

كما أشار الدكتور اكرم إلى أن الالتزام بالإجراءات التى أقرتها الدولة لمواجهة تلك الجائحة تجنبًا لتفشي المرض بين المواطنين، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سير العمل بكافة المنشأت التعليمية، مع ضرورة الإبلاغ فورًا في حالة حدوث أي إصابة بفيروس كورونا لأي طالب او أحد العاملين فى أي مدرسة أو ديوان إدارة تعليمية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. 

ووجه وكيل الوزارة بعدم إقامة أي حفلات أو ندوات أو معارض بالمدارس أو الإدارات التعليمية خلال الفترة الحالية

كما نبه وكيل الوزارة مشددا بعدم السماح لأي زائر بالدخول إلى ديوان المديرية او الإدارات التعليمية او اى مدرسة على مستوى المحافظة بدون ارتداء الكمامة . 

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات فى موعدها وأنه سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة الامتحانات. 

وفي إطار الاستعدادات للمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وجه وكيل الوزارة بوضع آليات الرؤية التعليمية الشاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، حيث وجه مديري إداراتي يوسف الصديق وإطسا التعليمية بسرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات لوضع خطة التطوير بالمركزين، من خلال رصد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير التعليم بالإداراتين.


من جانب أخر : عقدت اليوم اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف اجتماعا برئاسة اللواء هشام درة رئيس الشركة والدكتور اكرم حسن وكيل مديرية التعليم والمنفذ في ١٥٠ مدرسة داخل ثلاث إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم هى اطسا وشرق وغرب وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة. 

تم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه داخل المدارس منذ بدء تنفيذ المشروع حتى الآن  ، من خلال ندوات توعوية داخل المدارس  ، و تدريب المدرسين  و تزويد  مدارس التربية والتعليم  بمواد تعقيم وتطهير تزويد التلاميذ بكتب تلوين وعلب الوان وتوزيع معجون اسنان وفرشاة على الطلاب .


 أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلالا أمثل،  حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال فترات الانقطاع.

أوضح أنه يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنون بالخدمة. 
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم يُشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم يُشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم يُشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية
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