رئيس "الوطنية للصحافة": نسعى لزيادة دخول المؤسسات القومية بالاستغلال الأمثل لمواردها

أعرب المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن تفاؤله بتحسن أوضاع الصحافة المصرية، مبينا أهمية الاستغلال الأمثل لموارد وأصول المؤسسات الصحفية حتى تستطيع أن تؤدى دورها الرائد فى تثقيف وتوعية الرأى العام، قائلا إن "ما تسعى إليه الهيئة خلال الفترة المقبلة هو زيادة دخول المؤسسات القومية".





وافتتح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام اليوم /الإثنين/ أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية بمؤسسة الأهرام.





وجاء ذلك ضمن احتفالات مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على تأسيسها، بحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكرو فيلم".





وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالمكتبة التي تعد أكبر مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها تساعد في زيادة دخل المؤسسة، مقدما الشكر لكل العاملين بـ"الأهرام".





وأضاف أن مدير مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا، ساعد في استغلاله تجاريا لزيادة دخل المؤسسة، قائلا "ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة هو زيادة دخول المؤسسات القومية".





وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن المكتبة توفر جميع المعلومات للصحفيين والباحثين والقراء، وأن "الأهرام" هي ديوان الحياة المعاصرة، حيث إنها ثاني أقدم مؤسسة في العالم، وتعد منارة ثقافية وحضارية في مصر والعالم.





وتضم المكتبة الجديدة كل الأعداد لنحو 41 إصدارًا صحفيا من العدد الأول وحتى العدد الأخير، على أفلام ميكروفيلمية، إلى جانب آلاف المجلدات والملفات الوثائقية والصور الفوتوغرافية النادرة.





كما تضم جميع إصدارات مؤسسة الأهرام منذ عام 1876 وحتى الآن من الصحف والمجلات والدوريات والكراسات الاستراتيجية والتقارير المتخصصة.





ومن جانبه، أوضح الكاتب الصحفى أشرف بدر أن افتتاح المكتبة الجديدة يأتي في إطار احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على تأسيسها في 27 ديسمبر عام 1875 على أيدي سليم وبشارة تقلا، وأنها ثاني مؤسسة صحفية على مستوى العالم بعد نيويورك تايمز.





وقال إن المكتبة تضم أفلامًا مسجلا عليها أكثر من 500 مليون صورة ميكروفيلمية، وأكثر من 250 مليون صورة إلكترونية، مشيرا إلى أن مركز "الميكروفيلم" يعد الأقدم بين المراكز المتخصصة في الأرشفة الميكروفيلمية والإلكترونية، وتوثيق الصحف ورصد الأحداث المحلية والعالمية والإقليمية.