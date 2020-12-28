ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منهما هدف ملغي .. بن شرقي يحرز هدفين لـ الزمالك في مرمى سموحة .. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:20 م
بن شرقي
بن شرقي
Advertisements
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم بالهدف الأول في مرمى سموحة ، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ سموحة المباراة بضغط متقدم على الزمالك للوصول الى مرمى ابو جبل في الدقائق الأولى، ولكن كان دفاع الأبيض مميز وتمكن من اقتناص الكرة وارتد بهجمة على الفريق السكندري.

ووصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المبارة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة م يوسف اوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، ولكن اعتمد قرار الحكم وألغى الحكم.

وضغط نادي  الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي الى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.


وجاء تشكيل سموحة كالتالي.

الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن..

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

60 دقيقة.. محاولات من الإسماعيلي لتقليص الفارق أمام الزمالك فى الدوري

بن شرقي يسجل الهدف الثالث لـ الزمالك في مرمى الإسماعيلي ..فيديو

75 دقيقة.. بن شرقي يشعل حماس لاعبي الزمالك ويسجل الهدف الثالث أمام الإسماعيلي

بعد تعافيه.. فرجاني ساسي يؤازر الزمالك من مدرجات استاد القاهرة

شاهد.. مشادة بين أحمد سيد زيزو ولاعبي الإسماعيلي والحكم يتدخل

الزمالك يضمن المركز الثاني بعد الفوز 3-1 على الإسماعيلي .. فيديو

ترشيحاتنا

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد تأكد زيادة إصابات كورونا بين الأطفال .. أطعمة لتقوية مناعة طفلك

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تفجير يستهدف حافلة نقل موظفين في العاصمة الأفغانية كابول

إحنا مش في فترة تعليم .. أستاذ طب أطفال يحذر أولياء الأمور من الحضانات والمدارس

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة