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فن

كريم فهمى يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بـ كورونا .. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:26 م
كريم فهمى
كريم فهمى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان كريم فهمى عن تصورات حالة الصحية بعد الاصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وقال كريم فهمى فى مداخلة هاتفيه فى برنامج The Insider :"ان حالتى مستقرة حاليا ولكن الاصابة بالفيروس ليس سهلة كما يتخيل البعض. 

واضاف كريم فهمى : ان الاعراض تختلف من شخص الى اخر وكانت الاعراض التى اصابتنى عبارة عن تكسير فى الجسم واحتقان فى الزور وسعال. 

واوضح كريم : نصيحتى للمصابين الا يخافوا من الفيروس ولكن عليهم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والبرتوكول العلاج الذى اقرت به وزارة الصحة. 

يذكر ان كريم فهمى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ديدو" والذى من المتوقع ان يعرض فى العام الجديد وهو يتحدث عن عقلة الاصبع.  
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