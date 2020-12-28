وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه يتم تحديد الأماكن الأكثر إصابة بحالات كورونا في مصر، والجيزة والقليوبية والاسكندرية في المقدمة وتشكل 60% من إصابات مصر . تحديدالأماكنإصابةوتأتي محافظات القاهرةوالجيزةإصابات





وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة العربية :" مصر لم تتعرض إلى صدمة كورونا التي تعرض لها العالم ولم ينهار النظام الصحي المصري".

وتابعت هالة زايد:" الوباء يعلن عن نفسه ولا تستطيع دولة إخفاء اعداد الاصابات والوفيات، وكان هناك توقع بان شهري ديسمبر ويناير سوف يشهدان ارتفاع في معدل الإصابات ".



أعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.