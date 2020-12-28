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سيف زاهر يكشف سبب إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:53 م
سيف زاهر
سيف زاهر
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هاني حسين
كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

وقال سيف زاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار ": "حالتي الصحية مستقرة  ومر اليوم الخامس على إصابتي بفيروس كورونا ".

وأضاف سيف زاهر: "ابنتي كانت مع منتخب الشباب للبنات وأصيبت بكورونا وفي الغالب أصبت منها ".

وتابع سيف زاهر :" بعد ايجابية مسحة ابنتي  أجريت مسحة وظهرت سلبية وبعد يومين ظهرت عليا اعراض وعملت مسحة وطلعت إيجابية ".

وأكمل سيف زاهر:"  لا توجد ثوابت من اجل اصابة الفرد بفيروس كورونا، وعلى الجميع ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي  واتباع الإجراءات الاحترازية".
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