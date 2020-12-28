سيف زاهر يكشف سبب إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.
وقال سيف زاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار ": "حالتي الصحية مستقرة ومر اليوم الخامس على إصابتي بفيروس كورونا ".
وأضاف سيف زاهر: "ابنتي كانت مع منتخب الشباب للبنات وأصيبت بكورونا وفي الغالب أصبت منها ".
وتابع سيف زاهر :" بعد ايجابية مسحة ابنتي أجريت مسحة وظهرت سلبية وبعد يومين ظهرت عليا اعراض وعملت مسحة وطلعت إيجابية ".
وأكمل سيف زاهر:" لا توجد ثوابت من اجل اصابة الفرد بفيروس كورونا، وعلى الجميع ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية".