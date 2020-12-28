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توك شو

الخطة الأوروبية للتطعيم ضد كورونا .. ما فرص نجاحها؟ متخصص يشرح ذلك.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة سمية دوار الطبيبة المختصة في الأمراض الحثيثة والطوارئ، إن أمس الأحد كان يومًا تاريخيًا فى تاريخ إيطاليا وأوروبا بصفة عامة لأن إيطاليا كانت من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث انطلق التطعيم فى العديد من الدول ليس فقط دول الاتحاد الاوروبي، ولكن كان التطعيم على نطاق واسع.


وأضافت خلال حديثها مع قناة الغد، أن الأطباء هم الخط الأول الذين يدافعون على المواطنين فى هذه الجائحة. مشيرة الى أنها سعيدة جدا فى هذه الخطوة وأنها تعقد آمالا كبيرة فى عمليات التطعيم وانتشارها لأن الفيروس أثبت خلال الأشهر الأخيرة أنه من الصعب مواجهته من غير سلاح فعال ربما هذا السلاح الفعال الذي تمكنا من الوصول إليه يتمثل فى هذه اللقاحات الفعالة التى أثبتت نجاحا كبيرا.


وأوضحت أن لقاح كورونا أثبت نجاحا فى بعض الحالات تفوق الـ95% وهذا أمر جيد.


وتابعت أن إيطاليا تخطط أن توفر 54 ألف جرعة من اللقاح فى كل أسبوع للحد من هذه الجائحة والقضاء عليها تماما ، مشيرة الى أن هذه الجرعات سوف تكون للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطباء والكوادر الصحية وكل العاملين فى دور المسنين و كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


وانطلق في أوروبا برنامج تطعيم عابر للحدود على نطاق غير مسبوق في إطار الجهود المبذولة للقضاء على جائحة كورونا.


أبرمت القارة عقودًا مع عدد من الموردين للحصول على أكثر من ملياري جرعة لقاح، وهي تهدف لتطعيم جميع سكانها البالغين خلال العام القادم.

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