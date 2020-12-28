مشاكل لوجستية.. فايزر تتأخر في تسليم لقاح كورونا إلى إسبانيا و7دول أخرى

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن تسليم لقاح فيروس كورونا إلى ثماني دول أوروبية، بما فيها إسبانيا، سيتأخر قليلا بسبب مشكلة لوجستية في مصنع فايزر ببلجيكا، وذلك غداة بدء حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي.





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت الوزارة في بيان، أن شركة فايزر أبلغت إسبانيا الليلة الماضية من مصنعها في بورس (بلجيكا) بتأخير الشحنات إلى ثماني دول أوروبية، بما في ذلك البلاد، بسبب مشكلة في عملية التحميل والإرسال" دون تحديد الدول السبع الأخرى المتضررة.





وأكدت الشركة، للوزارة أن "الوضع تمت تسويته بالفعل" لكن "التسليم التالي للقاحات سيتأخر بضع ساعات وسيصل إلى إسبانيا الثلاثاء المقبل لمتابعة حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد".





وردا على سؤال حول هذا التأخير، قال وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا، في تصريحات إذاعية، إنها مشكلة "تتعلق بالتحكم في درجة الحرارة" وأنه "تم حلها على ما يبدو".





وكان من المقرر أن تستلم إسبانيا، اليوم الاثنين، 350 ألف جرعة من اللقاح الذي صنعته مختبرات "فايزر-بايونتيك".





وتتوقع إسبانيا في الأشهر الثلاثة المقبلة استلام 350 ألف جرعة أسبوعيا.





وكانت غالبية الدول الأوروبية، بدأت أمس، حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح "فايزر-بيونتيك".