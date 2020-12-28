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تعليم

أعراض فيروس كورونا .. أستاذ مناعة يطالب بالتوجه إلى الطبيب فورا في هذه الحالة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:31 م
كورونا
كورونا
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حسام الفقي
أكد الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، وما زالت الأعراض التي حدثت في الموجة الأولى هي نفس الأعراض في الوقت الحالي ومنها عدم التذوق والشم والسعال وغيرها. 

وأشار الدكتور خالد خلال تصريحات لـ "صدي البلد" إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.

وأوضح ابو شنب أن هناك بعض الأعراض التي تلزم صاحبها باستشارة الطبيب على الفور وهي الإصابة الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، مشيرا الي ان هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيا لذلك ننصح أي طالب او شخص عادي بعزل نفسه ويلجأ للطبيب فورا .

وقدم الدكتور خالد  نصائح لتقوية المناعة:

_ الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ ممارسة الرياضية بشكل يومي 

_ تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها 

_ تناول البيض والجبن 

_ تناول المكسرات بأنواعها 

_ التوقف عن التدخين
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