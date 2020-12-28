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تعليم

عميد اقتصاد وعلوم سياسية يوجه نصائح للطلاب قبل الامتحانات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
عميد اقتصاد وعلوم
عميد اقتصاد وعلوم سياسية
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مريم عزت
قدم الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، بعض النصائح التى يجب على الطلاب اتخاذها لمنع الإصابة بفيروس كورونا . 


وأكد الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ صدى البلد ، انه يجب على الطلاب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم فى الحرم الجامعى واثناء فترة الامتحان. 

واشار " السعيد " الى أن الكلية تقوم بتطير وتعقيم المدرجات والأماكن التى يتواجد فيها الطلاب بشكل مباشر ، كما ستراعى الكلية مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والاخر . 

وكان قد صرح  " السعيد " إلى أن هناك عددا كبيرا من الخدمات الصحية التي يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الكارنيه الجامعي بجميع المستشفيات الجامعية ومستشفى قصر العيني . 


وأوضح أن الطلاب يحصلون على هذه الخدمات  بدون مقابل مادى ، كما أن الطلاب الذين يعانون من أزمات صحية يتم تحويلهم الى العيادات الموجودة بالجامعة . 
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