عميد اقتصاد وعلوم سياسية يوجه نصائح للطلاب قبل الامتحانات

قدم الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، بعض النصائح التى يجب على الطلاب اتخاذها لمنع الإصابة بفيروس كورونا .





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وأكد الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ صدى البلد ، انه يجب على الطلاب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم فى الحرم الجامعى واثناء فترة الامتحان.





واشار " السعيد " الى أن الكلية تقوم بتطير وتعقيم المدرجات والأماكن التى يتواجد فيها الطلاب بشكل مباشر ، كما ستراعى الكلية مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب والاخر .





وكان قد صرح " السعيد " إلى أن هناك عددا كبيرا من الخدمات الصحية التي يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الكارنيه الجامعي بجميع المستشفيات الجامعية ومستشفى قصر العيني .









وأوضح أن الطلاب يحصلون على هذه الخدمات بدون مقابل مادى ، كما أن الطلاب الذين يعانون من أزمات صحية يتم تحويلهم الى العيادات الموجودة بالجامعة .