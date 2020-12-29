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توك شو

رئيسة جمعية بناتى: لدينا فريق متكامل للتعامل مع الأطفال دون مأوى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت الدكتور هنا أبو الغار، مسئولة جمعية بناتى، إن المؤسسة بدأت بحلم صغير، حيث كانتى مشكلة الأطفال فى الشارع  تؤرقنا، و ف د جاءنا تبرع من رجل أعمال معروف بالأرض والمبنى، وبدأنا فى 2009، بـ 3 أطفال، وموجودين حتى الان، ولدينا الآن 161 طفلا وطفلة، منهم 40 ولدا.

وتابعت خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان، على القاهرة والناس، هناك أخصائيين نفسيين ومعهم ممرضة، يكونوا مدربين، للتعامل مع الأطفال فى الشوارع، ونحاول أن نتفاعل معهم، وكل ذلك يتم تقييمه.

وأكملت هنا أبو الغار:" لدينا إدارة خاصة بكل حالة من حالات الأطفال، وحينما يصل عمر النزيل إلى 21 عاما، لابد أن يكون معه عمل، ومصدر دخل، أو حينما يقترب زواجها.

وأهدى فريق المؤسسة خيرى رمضان هدية من الأعمال اليدوية، حيث وجه لهن الشكر على عملهن فى المؤسسة، وأثنى على طريقة العمل داخلها، مشيدا بالأساليب المتبعة فى المؤسسة الخاصة بالأطفال.
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