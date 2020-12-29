علاج تورم القدمين في لمح البصر بـ حِيَل مذهلة

علاج تورم القدمين والكاحل أمر تبحث عنه الكثير من النساء والرجال، ويمكنك تخفيف التورم الناجم عن الأسباب اليومية، وفي بعض الأحيان يمكنك منعه، إليك أسباب تورم القدمين وعلاج تورم القدمين بالأعشاب وعلاج تورم القدمين عند كبار السن ومرضى السرطان
بعض الأشخاص الذين يبحثون عن الراحة من هذه المشكلة المزمنة المزعجة يجربون أيضًا الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وزيت الأوكالبتوس و/ أو اللافندر أو البابونج.
علاج انتفاخ القدمين لمرضى السرطان
شرب الكثير من الماء
ارتداء الجوارب الضاغطة
نقع القدمين في ماء بارد
رفع القدمين لأعلى بانتظام
البقاء نشطا
فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن
اتباع نظام غذائي صحي ومراعاة تناول الملح
تدليك القدمين
أسباب تورم القدمين
أسباب عديدة لتورم القدمين مثل ممارسه الرياضة، فيمكن أن يؤدي الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة إلى زيادة التورم.
يمكن أن تسبب إصابة القدم أو الكاحل تورمًا في هذه المنطقة من الجسم.
وعلى سبيل المثال ، قد يؤدي التواء الكاحل ، الذي يحدث عندما تصبح الأربطة مشدودة أكثر من اللازم ، إلى تورم القدم.
لعلاج إصابة في القدم أو الكاحل ، يجب على الشخص رفع قدمه عندما يكون ذلك ممكنًا ومحاولة عدم تحمل الوزن على الساق المصابة.
يمكن أن تسبب إصابة القدم أو الكاحل تورمًا في هذه المنطقة من الجسم.
وعلى سبيل المثال ، قد يؤدي التواء الكاحل ، الذي يحدث عندما تصبح الأربطة مشدودة أكثر من اللازم ، إلى تورم القدم.
لعلاج إصابة في القدم أو الكاحل ، يجب على الشخص رفع قدمه عندما يكون ذلك ممكنًا ومحاولة عدم تحمل الوزن على الساق المصابة.
علاج تورم القدمين بالأعشاب
بعيدا عن أسباب تورم القدمين يمكنك علاج تورم القدمين بالأعشاب يقول الدكتور بوتيك إن إنقاص الوزن يمكن أن يقلل التورم ويحسن صحتك بشكل عام.
بعض الأشخاص الذين يبحثون عن الراحة من هذه المشكلة المزمنة المزعجة يجربون أيضًا الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وزيت الأوكالبتوس و/ أو اللافندر أو البابونج.
علاج تورم القدمين عند كبار السن
يمكنك في كثير من الأحيان علاج أعراض التورم التي تحدث على جانبي جسمك بنفسك. فيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد فى علاج تورم القدمين :
يمكن علاج تورم القدمين عند كبار السن بالملح الأنجليزى فقط انقع قدميك وكاحليك لمدة 15 إلى 20 دقيقة في حمام بارد مليء بملح إبسوم لتخفيف الألم المصاحب للتورم، وإذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب السكري في قدمك، فافحص الماء بيديك أولًا لتجنب تعريض قدميك لدرجات حرارة شديدة.
مكملات المغنيسيوم. من الممكن أن تساعد إضافة 200 إلى 400 مجم من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي اليومي في الحد من احتباس الماء والألم. تحدث إلى طبيبك قبل تناول المكمل ، مع ذلك ، لا يجب استخدامه إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو القلب.
للحصول على أفضل النتائج ، استخدم دائمًا أكثر من علاج في وقت واحد ، كما يقول الدكتور بوتيك. على سبيل المثال ، إذا كنت تمشي لممارسة الرياضة ، فاستخدم علاج ضغط الجورب لاحقًا. إذا كنت تسبح ، ففكر في إضافة اليوجا إلى روتينك.
علاج انتفاخ القدمين لمرضى السرطان
على الجانب الأخر يمكنك إجراء تغييرات صغيرة في حياتك اليومية للمساعدة في تقليل التورم وعلاج انتفاخ القدمين لمرضى السرطان، كما يلي:
خذ نزهة قصيرة كل ساعة.
اشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا. فتناول كميات أقل من الماء يعزز التورم.
قلل من تناول الملح والكربوهيدرات.
ضع وسادة تحت قدميك لرفع رجليك وقدميك ليلًا.
علاج تورم القدم اليمنى ومتى يجب أن ترى طبيبك
اشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا. فتناول كميات أقل من الماء يعزز التورم.
قلل من تناول الملح والكربوهيدرات.
ضع وسادة تحت قدميك لرفع رجليك وقدميك ليلًا.
علاج تورم القدم اليمنى ومتى يجب أن ترى طبيبك
إذا أصبت بتقرحات أو بثور في الساق ، فاتصل بطبيبك خاصة فالبثور والقروح يمكن أن تجعلك عرضة للعدوى.
راقب قدميك؛ فغالبًا ما تتسبب الأحذية الضيقة جدًا بسبب التورم في قطع الجلد وإحداث الجروح والأهم من ذلك ، إذا حدث تورم في جانب واحد فقط ، استشر طبيبك على الفور.
راقب قدميك؛ فغالبًا ما تتسبب الأحذية الضيقة جدًا بسبب التورم في قطع الجلد وإحداث الجروح والأهم من ذلك ، إذا حدث تورم في جانب واحد فقط ، استشر طبيبك على الفور.
وقد يعاني الشخص من تورم القدمين لعدد من الأسباب. بعضها واضحة وسهلة العلاج ، مثل الإصابة الطفيفة. ومع ذلك ، قد تكون علامات أخرى على وجود حالة صحية أساسية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.
مرهم لعلاج التورم
بعيدا عن أسباب التورم والأعشاب التى تساعد فى علاجه يمكن أن يساعد استخدام كيس ثلج أو ضمادة ضاغطة على تقليل التورم ، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم ومرهم علاج التورم دون وصفة طبية في تخفيف الشعور بعدم الراحة وإذا لم يختفي التورم والألم ، فقد يحتاج الشخص إلى مراجعة الطبيب لاستبعاد حدوث ضرر أكبر.
علاج انتفاخ القدمين بسبب الأملاح
فى النهاية تشمل الطرق الأخرى للتخفيف من تورم القدمين بسبب الأملاح :
شرب الكثير من الماء
ارتداء الجوارب الضاغطة
نقع القدمين في ماء بارد
رفع القدمين لأعلى بانتظام
البقاء نشطا
فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن
اتباع نظام غذائي صحي ومراعاة تناول الملح
تدليك القدمين
.المراجع ..
موقع هيلث لاين
lموقع "webmed