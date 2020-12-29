علاج تورم القدمين في لمح البصر بـ حِيَل مذهلة

أسباب تورم القدمين







أسباب عديدة لتورم القدمين مثل ممارسه الرياضة، فيمكن أن يؤدي الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة إلى زيادة التورم.



يمكن أن تسبب إصابة القدم أو الكاحل تورمًا في هذه المنطقة من الجسم.



وعلى سبيل المثال ، قد يؤدي التواء الكاحل ، الذي يحدث عندما تصبح الأربطة مشدودة أكثر من اللازم ، إلى تورم القدم.



لعلاج إصابة في القدم أو الكاحل ، يجب على الشخص رفع قدمه عندما يكون ذلك ممكنًا ومحاولة عدم تحمل الوزن على الساق المصابة.







علاج تورم القدمين بالأعشاب







بعيدا عن أسباب تورم القدمين يمكنك علاج تورم القدمين بالأعشاب يقول الدكتور بوتيك إن إنقاص الوزن يمكن أن يقلل التورم ويحسن صحتك بشكل عام.



بعض الأشخاص الذين يبحثون عن الراحة من هذه المشكلة المزمنة المزعجة يجربون أيضًا الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وزيت الأوكالبتوس و/ أو اللافندر أو البابونج.





علاج تورم القدمين عند كبار السن









يمكنك في كثير من الأحيان علاج أعراض التورم التي تحدث على جانبي جسمك بنفسك. فيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد فى علاج تورم القدمين

يمكن علاج تورم القدمين عند كبار السن بالملح الأنجليزى فقط انقع قدميك وكاحليك لمدة 15 إلى 20 دقيقة في حمام بارد مليء بملح إبسوم لتخفيف الألم المصاحب للتورم، وإذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب السكري في قدمك، فافحص الماء بيديك أولًا لتجنب تعريض قدميك لدرجات حرارة شديدة.





مكملات المغنيسيوم. من الممكن أن تساعد إضافة 200 إلى 400 مجم من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي اليومي في الحد من احتباس الماء والألم. تحدث إلى طبيبك قبل تناول المكمل ، مع ذلك ، لا يجب استخدامه إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو القلب.





علاج انتفاخ القدمين لمرضى السرطان

للحصول على أفضل النتائج ، استخدم دائمًا أكثر من علاج في وقت واحد ، كما يقول الدكتور بوتيك. على سبيل المثال ، إذا كنت تمشي لممارسة الرياضة ، فاستخدم علاج ضغط الجورب لاحقًا. إذا كنت تسبح ، ففكر في إضافة اليوجا إلى روتينك.