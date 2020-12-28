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حوادث

بسبب أصالة.. إلزام طارق العريان بدفع مليون ونصف المليون جنيه لصالح شركة قنوات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:42 م
اصالة
اصالة
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اسلام مقلد
ألزمت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، المخرج طارق العريان بدفع تعويض قيمته مليون ونصف المليون جنيه، بسبب ألبوم طليقته الفنانة أصالة، وذلك برئاسة المستشار عمرو المليجي وبعضوية المستشارين عمرو حسن- وليد سمير- عمرو عبد الله- وأمانة سر أحمد سلامة.

تعود التفاصيل إلى تقدم المستشار نزيه علي مسعود محامي شركة "قنوات" لخدمات الاتصالات بدعوى قضائية ضد المخرج طارق العريان، وذلك لتعاقده مع الشركة على ألبوم الفنانة أصالة (مهتمة بالتفاصيل) وأغاني أخرى منفردة عام 2018 واستلم مبالغ مالية من الشركة إلا أنه رفض تسليم الألبوم للشركة المتعاقد معها وباعه إلى أخرى.

وقدم المحامي نزيه مسعود المستندات التي تثبت أقواله في الدعوى وبعد إحالة الدعوى للخبراء، قضت المحكمة بإلزام طارق رياض العريان عن نفسه وبصفته بأن يدفع لشركة قنوات مبلغ (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) كتعويض عن إخلاله ببنود العقد وعدم تسليم البوم الفنانة أصالة  بالإضافة إلى فوائد قانونية قدرها 5% مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
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