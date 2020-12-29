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فن

نوال الزغبي تبدأ تصوير أغنية باللهجة المصرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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شروق ابراهيم
أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد، وذلك من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". 

وغردت نوال الزغبي قائلة: "اوّل اسبوع من السنة الجديدة ٢٠٢١ رح تتصوّر اوّل سينغل مصري". 

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.

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