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محافظات

لسوء الإدارة.. إقالة مدير مستشفى في المنوفية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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مروة فاضل
أعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية عن اقاله الدكتور أحمد الهواري. مدير مستشفي الشهداء المركزى.

جاء ذلك بسبب التراخي في الاداره وخاصه مع الاجراءت المتبعه لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  قد قام, بالمرور على مستشفى الشهداء المركزى منذ ٣ ايام برفقة الدكتورة أمل عبد الوارث , مدير الادارة الصحية بالشهداء , والدكتور أحمد الهوارى , مدير المستشفى  , ومحمد عرفه , مدير الشئون الادارية بالمديرية .

وقام وكيل الوزارة بالمرور على اقسام المستشفى المختلفة واقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة اعداد الاسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة , وكذلك التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية , كما قام  بالمرور على المرضى بالمستشفى والتحدث معهم لاستطلاع ارائهم فى الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وفى نهاية الزيارة قدم  الدعم والشكر للطاقم الطبى بالمستشفى , ىسوف يتوالى المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساءا  خلال ايام الاسبوع وايام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتاكيد على توافر الاكسجين والادوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل اى عقبات فى حينه .

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