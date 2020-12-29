هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود بقايا مناكير ؟

وأجاب "وسام"، قائلًا: أن النوع المشهور من طلاء الأظافر يمنع وصول الماء إلى الظافر فإن كان كذلك فأنه يمنع صحة الوضوء ولابد ان يصل الماء إلى البشرة والاظافر، وطالما هذا الطلاء يمنع وصول الماء فالوضوء غير صحيح.

وأشار الى أنه لا يمنع الصلاة بمعنى انه لو توضأت المرأة ثم وضعت الطلاء تصح صلاتها، لكن عليها ان تزيله إذا انتقض وضوئها وارادت ان تتوضأ من جديد، لافتا الى أن هناك نوع حديث نسمع ممن ينتجونه انه يسمح بوصول الماء الى الظافر وإذا تأكدنا من ذلك يجوز الوضوء عليه ولا حرج هنا.





وأجاب "عاشور"، : من شروط صحَّة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة، ثم أ وَضَّح العلماء أن ضابط هذا الحائل - الذي يمنع وصول الماء إلى عضو الوضوء - يكون بالنظر إلى طبيعة هذا الحائل : هل له جِرمٌ - وهو ما يمكن أن نسميه حجمًا - يمنع وصول الماء إلى البشرة ؟ فهذا مؤثر في الطهارة ، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة .





وأشار الى أنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة ، أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء ، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا .





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ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر؟ سؤال ورد للشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر للفتوى.

وأوضح العليمي، خلال البث المباشر لـ "صدى البلد"، أنه لو كان طلاء الأظافر مجرد لون فقط لا يمنع من وصول الماء فيجوز ولا شيء في ذلك، أما اذا كان طلاء يمنع الماء عليها إزالته قبل الوضوء.

هل يجوز الوضوء على طلاء الأظافر ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان يوجد نوع طلاء أظافر لا يمنع من وصول الماء؛ جاز الوضوء به.

وأضاف أمين الفتوى: "أما في حالة التيقن من كون هذا الطلاء يمنع وصول الماء؛ فلا يجوز استخدامه لأنه مفسد للوضوء". حكم الوضوء مع طلاء الأظافر أوضح الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. وقال عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر؟»، إنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه. وأضاف أن طلاء الأظافر يعمل حائلا فوق طلاء الأظافر فلا يجعل ماء الوضوء يصل إلى الأصابع، وبالتالى لا يصح الوضوء على هذه الحالة فإن كان لا يمنع من وصول الماء بينه وبين البدن فيكون وضعه جائزا، أما لو كان يعمل طبقة فوق الأظافر فمعنى ذلك أنه يفسد الوضوء لأنه لا يصل الماء فى الوضوء إلى الأظافر، ففى هذه الحالة عليكِ أن تضعيه بعد أن تنتهى من الصلوات التى عليكِ ثم تزيليه قبل أن تصلى الفجر.





حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج



