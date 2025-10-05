قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

تواجه مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة في الدوري الممتاز يوم 21 أكتوبر الجاري، شبح التأجيل.

يأتي ذلك نظرا لارتباط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بخوض مباراة مع نظيره فريق إيجل نوار، بطل بوروندي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خارج الديار، والمقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر الحالي.

وما عزز من احتمالية لجوء رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، إلى تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز؛ خوض المارد الأحمر مباراة الإياب أمام بطل بوروندي فى القاهرة يوم 24 أكتوبر الحالي.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن النادي الأهلي سوف يخوض 3 مباريات متتالية خلال 9 أيام في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ودور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي سوف يواجه إرهاقا، حيث يعود من بوروندي فى لقاء الذهاب ليخوض بعدها بأيام قليلة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي، ثم يواجه بطل بوروندي فى لقاء الإياب بدور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا.


الأهلي يفاوض مدرب سويدي

وعلق هنريك ريدستروم، مدرب مالمو السابق، على الأنباء التي تتحدث عن احتمال توليه تدريب النادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال هنريك ريدستروم، في تصريحات لصحيفة Dagens Kalmar السويدية: "الأهلي نادٍ ضخم، وهناك العديد من الأسماء المطروحة، ولا أستطيع قول المزيد".

وأضاف: "أنا أعشق الدوري السويدي، لكن بعد الفوز باللقب كلاعب ومدرب، ربما تكون دول ودوريات أخرى أكثر جذبًا لي الآن".

وكشفت الصحيفة السويدية عن ارتباط ريدستروم بتدريب الأهلي، بعد أيام من رحيله عن مالمو، بينما يسعى مسئولو النادي لحسم ملف المدير الفني بعد رفض البرتغالي برونو لاج عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا، وكذلك رفض التركي فاتح تريم عرضًا بقيمة 3.8 مليون يورو.

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري دوري أبطال أفريقيا بطل بوروندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد