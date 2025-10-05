مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!

تواجه مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة في الدوري الممتاز يوم 21 أكتوبر الجاري، شبح التأجيل.

يأتي ذلك نظرا لارتباط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بخوض مباراة مع نظيره فريق إيجل نوار، بطل بوروندي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خارج الديار، والمقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر الحالي.

وما عزز من احتمالية لجوء رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، إلى تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز؛ خوض المارد الأحمر مباراة الإياب أمام بطل بوروندي فى القاهرة يوم 24 أكتوبر الحالي.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن النادي الأهلي سوف يخوض 3 مباريات متتالية خلال 9 أيام في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ودور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي سوف يواجه إرهاقا، حيث يعود من بوروندي فى لقاء الذهاب ليخوض بعدها بأيام قليلة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي، ثم يواجه بطل بوروندي فى لقاء الإياب بدور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا.



الأهلي يفاوض مدرب سويدي

وعلق هنريك ريدستروم، مدرب مالمو السابق، على الأنباء التي تتحدث عن احتمال توليه تدريب النادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال هنريك ريدستروم، في تصريحات لصحيفة Dagens Kalmar السويدية: "الأهلي نادٍ ضخم، وهناك العديد من الأسماء المطروحة، ولا أستطيع قول المزيد".

وأضاف: "أنا أعشق الدوري السويدي، لكن بعد الفوز باللقب كلاعب ومدرب، ربما تكون دول ودوريات أخرى أكثر جذبًا لي الآن".

وكشفت الصحيفة السويدية عن ارتباط ريدستروم بتدريب الأهلي، بعد أيام من رحيله عن مالمو، بينما يسعى مسئولو النادي لحسم ملف المدير الفني بعد رفض البرتغالي برونو لاج عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا، وكذلك رفض التركي فاتح تريم عرضًا بقيمة 3.8 مليون يورو.