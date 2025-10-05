سؤال فى النواب حول عدم امتداد المشروعات الصغيرة للشباب في القرى والريف

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية بشأن تشجيع الشباب على الإقبال على تملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعد قاطرة التشغيل والتنمية في مصر، وتستطيع خلق فرص عمل حقيقية وتقليل معدلات البطالة وتحريك الاقتصاد القومي.

وأكد " طنطاوى " أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأرقام على أرض الواقع ما زالت دون الطموحات، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تضم كتلة شبابية ضخمة بحاجة إلى التمكين الاقتصادي.

متسائلاً : لماذا تتركز أغلب برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الكبرى بينما يعاني شباب القرى والريف من صعوبة الوصول إلى هذه البرامج؟ وما هي خطة الحكومة لتسهيل إجراءات تراخيص المشروعات للشباب في القرى والمراكز؟ وكيف ستتعامل الدولة مع مشكلة غياب التدريب والتأهيل اللازم لإدارة هذه المشروعات في الريف؟ ومتى سنرى خطة واضحة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القرى والريف في الأسواق المحلية والدولية؟

وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة تخصيص نسبة إلزامية من برامج التمويل والدعم الفني للشباب في القرى والريف ضمن مبادرات جهاز تنمية المشروعات وإنشاء فروع لمراكز خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل مركز إداري لتسهيل استخراج التراخيص وتقديم الاستشارات وإطلاق برامج تدريبية مجانية للشباب الريفي بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث على إدارة المشروعات وريادة الأعمال.

مؤكداً ضرورة تخصيص منصة إلكترونية قومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وربطها بالأسواق المحلية والدولية مع إعفاء المشروعات الصغيرة للشباب في القرى من بعض الضرائب والرسوم لمدة 3 سنوات لتشجيع الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع.