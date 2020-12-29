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رياضة

يد مصر تواجه البرازيل 9 يناير استعدادا للمونديال

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:30 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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القسم الرياضي
أكد الكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد أن هناك اتصالات قوية من اجل اللعب مع المنتخب البرازيلي كتجربة أخيرة لمنتخبنا قبل انطلاق منافسات المونديال المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير 2021 .

وأوضح السيد أن هناك اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرازيلي  علي وصل منتخب السامبا مبكرا للقاهرة ومواجهة الفراعنة يوم 9 يناير  بعد مواجهتي اليابان المقرر لهما 5 و 7 من الشهر نفسه والتي يستعد لهما الان منتخبنا في معسكر مغلق بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بقيادة مدربه الاسباني ربيرتو جارسيا افضل مدربه في أوروبا ومعه مجدي أبو المجد مدرب عام.

وتضم قائمة مصر 27 لاعبا هم : في حراسة المرمي .. كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد ، وفي مركز الجناح الايسر .. عمر الوكيل - احمد مؤمن - احمد سيسه ، و في مركز الجناح الأيمن  .. محمد سند - اكرم يسري - عمر سامي ، علي  الدائرة .. محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصري - خالد وليد - احمد عادل - وسام نوار  ، في مركز المدافع الايسر  .. علي زين - يحيي الدرع - حسن قداح ، في مركز صانع الألعاب .. احمد هشام - اسلام حسن - احمد خيري - سيف الدرع ، في مركز المدافع  الأيمن .. أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - مصطفي بشير - مصطفي خليل _ عبد الرحمن فيصل..

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