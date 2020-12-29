بدء حملة رش وتعقيم شوارع العريش للمرة الثانية خلال عام 2020

ووجه المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات ومراعاة كافة الاجراءات علي المستوى الشخصى والمستوى العام فى اتباع كافة أساليب الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إنه سيتم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام وعدد من الشوارع والميادين، الى جانب استكمال تطهير وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.وقال الغندور، إنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة مبادرات من شباب المدن في العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء.وتشمل فعاليات الحملة، تعقيم ورش عدد من المدارس وجميع كليات جامعة العريش والمدينة الجامعية والمعهد العالى للهندسة والحاسب الالي، ومبنى إدارى الجامعة أمام حديقة المالح، وجميع المنشآت الحكومية، وبعض المساجد والكنائس ومنشأت رياضية ومعاهد أزهرية، ومنطقة الأزهر، والأوقاف وشركات الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والمطاحن ، كما يجرى تنفيذ حملات تطهير الأسواق والمحلات التجارية.من جانبها أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، عن تنفيذ حملات الرش والتعليم والتي تستهدف كليات ومنشآت جامعة العريش والمعاهد والمدارس ومقرات حكومية، فى إطار الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا المستجد .اقرأ أيضا: