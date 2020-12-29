بدء حملة رش وتعقيم شوارع العريش للمرة الثانية خلال عام 2020

بدأت محافظة شمال سيناء، اليوم، في تنفيذ حملة تعقيم ورش الشوارع والمحلات، للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٠م ، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، وجمعية الهلال الأحمر والحماية المدنية، أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، وذلك بتوجيهات من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .
وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن البداية بالشارع الرئيسي ٢٣ يوليو وسيتم استكمال أعمال تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل، في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد..
وقد وجه اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، الدعوة لرؤساء مجالس المدن بتكرار تنفيذ مبادرة (كلنا مسؤول) للحفاظ على بيئة خالية من الأمراض، حيث تم فتح المصالح الحكومية أمام أعمال التطهير والتعقيم كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهليه ورجال الاعمال للتعاون مع الجهاز التنفيذى في مختلف مدن المحافظة لتنفيذ اجراءات الوقاية من الفيروس .
وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إنه سيتم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام وعدد من الشوارع والميادين، الى جانب استكمال تطهير وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.
وقال الغندور، إنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة مبادرات من شباب المدن في العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء.
وتشمل فعاليات الحملة، تعقيم ورش عدد من المدارس وجميع كليات جامعة العريش والمدينة الجامعية والمعهد العالى للهندسة والحاسب الالي، ومبنى إدارى الجامعة أمام حديقة المالح، وجميع المنشآت الحكومية، وبعض المساجد والكنائس ومنشأت رياضية ومعاهد أزهرية، ومنطقة الأزهر، والأوقاف وشركات الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والمطاحن ، كما يجرى تنفيذ حملات تطهير الأسواق والمحلات التجارية.
من جانبها أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، عن تنفيذ حملات الرش والتعليم والتي تستهدف كليات ومنشآت جامعة العريش والمعاهد والمدارس ومقرات حكومية، فى إطار الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
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وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن البداية بالشارع الرئيسي ٢٣ يوليو وسيتم استكمال أعمال تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل، في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد..
وقد وجه اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، الدعوة لرؤساء مجالس المدن بتكرار تنفيذ مبادرة (كلنا مسؤول) للحفاظ على بيئة خالية من الأمراض، حيث تم فتح المصالح الحكومية أمام أعمال التطهير والتعقيم كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهليه ورجال الاعمال للتعاون مع الجهاز التنفيذى في مختلف مدن المحافظة لتنفيذ اجراءات الوقاية من الفيروس .
ووجه المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات ومراعاة كافة الاجراءات علي المستوى الشخصى والمستوى العام فى اتباع كافة أساليب الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .
وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إنه سيتم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام وعدد من الشوارع والميادين، الى جانب استكمال تطهير وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.
وقال الغندور، إنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة مبادرات من شباب المدن في العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء.
وتشمل فعاليات الحملة، تعقيم ورش عدد من المدارس وجميع كليات جامعة العريش والمدينة الجامعية والمعهد العالى للهندسة والحاسب الالي، ومبنى إدارى الجامعة أمام حديقة المالح، وجميع المنشآت الحكومية، وبعض المساجد والكنائس ومنشأت رياضية ومعاهد أزهرية، ومنطقة الأزهر، والأوقاف وشركات الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والمطاحن ، كما يجرى تنفيذ حملات تطهير الأسواق والمحلات التجارية.
من جانبها أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، عن تنفيذ حملات الرش والتعليم والتي تستهدف كليات ومنشآت جامعة العريش والمعاهد والمدارس ومقرات حكومية، فى إطار الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
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