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ديني

الإفتاء : ارتداء السلاسل للرجال حرام إلا المجندين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:06 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء السلاسل من قبيل الزينة ليس من شأن الرجال، وبعض الفقهاء نصوا على تحريم ذلك.

وأضاف ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء، أن أقل ما يحكم على هذا الأمر هو الكراهة، منوها أن حديثنا هنا عن سلاسل الفضة ، أما الذهب فهو محرم بلا خلاف.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستثنى منه السلاسل التي يرتديها المجندون فهي ليست للتزين وإنما هي بطاقة تعريفية على المجند وتصنع من معدن مخصص لا من الفضة ولا الذهب.

حكم ارتداء الرجل "السلاسل"
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يحرم على الرجل ارتداء السلسلة إذا أراد بها الزينة والتشبه بالنساء، مستشهدًا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-: «لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ».

وأوضح "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، «أما من يرتدي السلسلة اتباعًا لتقاليد قومه وليست للزينة أو تشبهًا بالنساء فهذا مباح، ولكنه خلاف الأولى وبعض العلماء رأوا أنه مكروه وليس حرامًا».
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