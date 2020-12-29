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رياضة

إقالة علاء عبد العال من تدريب بتروجت

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:48 م
علاء عبدالعال
علاء عبدالعال
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منتصر الرفاعي
قرر مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، في سرية تامة، إقالة علاء عبدالعال، المدير الفنى للفريق.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس بتروجت، قرار إقالة عبد العال صباح غدٍ، الأربعاء، بسبب تعادل الفريق بقيادته الفنية فى خمس مباريات، والفوز فى مباراة واحدة.

وكان بتروجت فاز على كوكاكولا فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يتعادل فى خمس مباريات متتالية أمام السكة الحديد سلبيا بدون أهداف، والترسانة، وطنطا بنفس النتيجة، ثم المريخ إيجابيا بهدف لكل منهما، وأخيرا منتخب السويس بدون أهداف.

ويري مجلس بتروجت، أن فقدان النقاط فى خمس مباريات متتالية لا يلبى طموحات النادي الذي يسعى للعودة لدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.
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