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رئيس المنطقة الاقتصادية يكشف عن آخر التطورات بعد اجتماع الرئيس السيسي ..فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:38 م
المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تعمل عبر رؤية محددة لسنة 2030 وما بعدها، مؤكدا أن المنطقة تقوم بعمل تحديث لجميع أعمالها كل خمس سنوات لمعرفة المزايا والعيوب.

وأضاف يحيى زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي ناقش اليوم الخطة الاستراتيجية لتطوير القناة لسنة 2020 - 2025 ، مؤكدا أنه عرض على الرئيس السيسي قبل ذلك ملامح هذه الاستراتيجية وكيفية تطبيقها.

وتابع "لدينا هدف وهو توطين صناعات محددة في المنطقة الاقتصادية، وهدفنا هو جلب استثمارات إلى المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تحيط بقناة السويس من مختلف الجوانب للاستفادة من الموقع الجغرافي ولتعظيم الاستثمارات بها.

وأكد "نعمل على توطين الصناعات والاستثمارات الوطنية والأجنبية في المنطقة المحيطة بالقناة ونهدف إلي توطين الصناعات التي ليس لها مثيل في مصر"، منوها بأن هذه التطورات أتاحت فرص عمل للشباب.

واستكمل يحيي زكي، "ندرس العديد من القاعات الاستثمارية لزيادة تطويرها رغم فيروس كورونا"، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات في المنطقة الاقتصادية تعتمد علي التحول الرقمي. 

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