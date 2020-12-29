الملك سلمان: نأمل في عمل مشترك بقمة مجلس التعاون الخليجي في العلا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إنه يأمل في اجتماع ناجح مع قادة دول الخليج لتعزيز العمل المشترك قبل قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد الأسبوع المقبل في العلا بـ الرياض.





وجاء البيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الملك سلمان يوم الثلاثاء ناقش فيه وزراء المملكة عدة قضايا من بينها القمة المرتقبة.





وقال الملك سلمان نأمل أن تتكلل القمة الخليجية بالنجاح في تعزيز العمل المشترك، ونرحب بقادة دول الخليج للمشاركة في القمة التي ستعقد في العلا "





وطلب العاهل السعودي الملك سلمان ، اليوم السبت ، من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوة قادة دول مجلس التعاون الخليجي رسميًا لحضور القمة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي.





وتضم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت.





وقبيل القمة ، استضافت البحرين اجتماعًا افتراضيًا تحضيريًا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ، اتفقوا فيه على تعزيز "التعاون" في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.





وأعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ، الأحد ، عن ثقته في "قدرة السعودية على إيجاد حل للنزاع داخل الخليج".