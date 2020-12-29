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منوعات

7 وفيات والبحث تحت الأنقاض عن مصابين.. زلزال مدمر يضرب وسط كرواتيا.. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:45 م
زلزال مدمر في كرواتيا
زلزال مدمر في كرواتيا
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أماني إبراهيم
تعرض وسط كرواتيا لزلزال قوي بدرجة 6.4 درجة، مع ورود أنباء عن وقوع العديد من الإصابات و7 وفيات على لأقل.


ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قال رئيس الوزراء إن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما قتلت في بترينجا، أثناء زيارته للبلدة، وأعلن نائبه عن وفاة 5 أشخاص في بلدة جلينا القريبة، مع العثور على ضحية سابعة تحت أنقاض كنيسة في الزازينة، حسب وسائل إعلام رسمية.


وقال رئيس بلدية بترينجا إن نحو نصف البلدة دُمر، مع انتشال المصابين والضحايا من تحت الأنقاض، وشعر السكان بالزلزال في العاصمة الكرواتية زغرب، وفي البوسنة وصربيا المجاورتين، وفي أماكن بعيدة مثل إيطاليا.


وأفادت وسائل إعلام كرواتية عن انتشال جثة امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى البلدية في بترينجا، وقال دارينكو دومبوفيتش، عمدة بترينجا: "نحن نسحب الناس من السيارات ، ولا نعرف ما إذا كان لدينا قتلى أو جرحى.. هناك حالة من الذعر العام خلال بحث الناس عن أحبائهم".


وقالت ماريكا بافلوفيتش ، 72 عاما: "كل بلاط الحمام مكسور، وسقطت كل الأطباق.. لا نستطيع العودة إلى المنازل مرة أخرى لا توجد كهرباء".


كما أصيب أشخاص في بلدة سيساك المجاورة، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إن المستشفى المحلي يكافح للتعامل مع عدد المصابين الذين يصلون لتلقي العلاج، وأوضح توميسلاف فابيجانيك، رئيس خدمات الطوارئ الطبية في سيساك، إن بعض المصابين تعرضوا لكسور وأصيبوا بارتجاج في المخ ، وكان بعض الأشخاص بحاجة إلى جراحة.
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