البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وسجلت الوزارة 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 9855 فحصا جديدا، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.









وكانت الحالات تشتمل على 122 حالة لعمالة وافدة، و 96 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 16 حالة قادمة من الخارج.









فيما أعلنت الوزارة عن تعافي 161 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافاة إلى 89804.









وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 10 حالات، فيما وصل عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 25 حالة.









ولفتت إلى وجود 2004 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2014 حالة.