ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:58 م
اجراءات احترازية
اجراءات احترازية لاحتواء كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وسجلت الوزارة 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 9855 فحصا جديدا، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.


وكانت الحالات تشتمل على 122 حالة لعمالة وافدة، و 96 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 16 حالة قادمة من الخارج.


فيما أعلنت الوزارة عن تعافي 161 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافاة إلى 89804.


وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 10 حالات، فيما وصل عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 25 حالة.


ولفتت إلى وجود 2004 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2014 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة قياسية جديدة.. الأردن يسجل 5877 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل 4833 إصابة جديدة و54 وفاة بـ كورونا

فيروس كورونا.. دول عربية تسجل صفر وفيات خلال 24 ساعة

كورونا في البحرين.. 130 إصابة جديدة بدون وفيات خلال 24 ساعة

البحرين تسجل 137 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

محاولة اغتصاب.. سائق يختطف متسابقة ذا فويس بمنطقة مهجورة

الأهلي بطلا لدوري رجال مرتبط السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

رسالة عاجلة من التعليم لطلاب مرحلة الثانوية العامة بجميع مدارس مصر

القادم أسوأ .. بايدن يصدم العالم بشأن كورونا

شعر بضيق حاد في التنفس .. سقوط عضو بملعب خماسي فى نادي الزمالك

تركي آل الشيخ يوجه رسالة مهمة لـ جماهير الهلال السوداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم

"يا فاشل يا فاشل".. حكاية سيارة حسن حسني في فيلم الباشا تلميذ | صور