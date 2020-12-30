بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت المذيعة رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوي الشربينيى في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت طويلا وذ ا اكمام طويلة باللون الرمادي و نسقت معه سترة قطنية باللون الاسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون أٍسود أيضا.





اقرأ أيضا..





وانتعلت رضوي الشربيني بوت طويلا للغاية يصل إلي حدود الركبة باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.





ولفتت رضوي الشربيني الأنظار بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر من أنامل خبير التجميل مرشد، فيما بدت بخصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة.



