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رياضة

رودولفو أروابارينا: بيراميدز لديه أهداف.. والعامل المادي من أساليب نجاح المنظومة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
الأرجنتيني رودولفو
الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز
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حسام الحارتي
قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، إن مسئولي النادي لديهم أهداف يرغبون في تحقيقها داخل الدوري المصري، في ظل امتلاك كتيبة من النجوم على أعلى مستوى.

وأشار الأرجنتيني رودولفو أروابارينا خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، إلى أن الأداء الجيد والكفاح سلاح بيراميدز لتحقيق أهدافه داخل الدوري المصري وكافة البطولات.

وأضاف: "الجانب المادي أهم العناصر الأساسية لصناعة فريق جيد قادر على صنع تاريخ مميز".

وأوضح أنه يتم دراسة الوضع الشامل لمعرفة احتياجات الفريق في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الفريق مشيرًا إلي ثقة بكافة اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق في الوقت الحالي .
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