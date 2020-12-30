كنز صحراء مطروح.. نباتات طبية وعطرية وثروة حيوانية فريدة.. صور

تُعد النباتات العطرية والطبية أحد أهم الكنوز التى تبوح بها الصحراء لما لها من فوائد سواء كانت فوائد مباشرة كفوائد طبية أو علاجية أو لدخولها في صناعات أخرى، وفوائد غير مباشرة بأنها تنعكس على الحيوانات التي تتغذى عليها، فنجد أن صحراء مطروح تنتج أفضل أنواع أغنام البرقي؛ إضافة الى حليب الإبل الذي يتغذى على هذه الأعشاب ويعتبر هذا الحليب علاجًا للعديد من الأمراض.







وتمتلك محافظة مطروح مساحات كبيرة من الصحارى التي تظهر بها النباتات الطبية والعطرية، والتي مع سقوط الأمطار وتتحول الصحراء القاحلة إلى جنة خضراء.





ومن أشهر النباتات الطبية والعطرية بمطروح "البردقوش وحشيشة الليمون اللافندر والنعناع السعودي وحصى لبان والنعناع الفلفلي والمرمرية والخردل الأبيض والأسود والحنة والكمون والشعير والكزبرة وحبة البركة والريحان والاستفيا" في واحة سيوة، بينما توجد بعض النباتات الطبية والعطرية على طريق وادى النطرون العلمين مثل "السكران" وهى قريبة من محمية العميد .





ويعد فطر الترفاس أو الفقع الذي ينمو مع تزايد الأمطار؛ احد اهم انتاج الصحراء ومصدر رئيسي لدخل لتزايد الإقبال عليه من التجار والعرب ويدخل في علاج العديد من الأمراض خاصة أمراض العين كما أن دول أوروبا يستخدمونه فى بعض العقاقير الطبية .





وحول هذا الأمر، يقول "عدلان"، من أهالي مطروح، إن معظم بدو مطروح خاصة العارفين بالصحراء كانوا يعتمدون على النباتات الصحراوية في علاج أمراضهم فنادرا ما كانوا يذهبون للأطباء .





وأضاف ان "انعكاس ما تجود به الصحراء" ظهر في الحيوانات التي تتغذى على أعشاب الصحراء فنجد ان أغنام البرقي بمطروح تعد من أفضل السلالات بالوطن العربي ومطلوبة بشدة في الأسواق الخارجية والداخلية، مضيفا ان حليب الابل بمطروح يأتي المرضى لتناوله نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية عالية تعالج العديد من الأمراض.





وأضاف حسين السنيني مدير تنمية القرية بمطروح أن النباتات العطرية والطبية لها العديد من الفوائد سواء في دعم الاقتصاد وصناعة منتجات الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل، والأغذية، والمبيدات.





وأشار إلى أن حقول الشعير تعتمد على مياه الأمطار وبه نباتات مصاحبة مثل نبات شوق الجبل والزمير والشعير البرى ومنطقة الحواف الصخرية أو الهضبة الصخرية بمنطقة عجيبة هى المركز الرئيسى له وبها غطاء نباتى مميز يشمل النباتات الطبية مثل الزعتر البري والحبق علاوة على منطقة الكثبان الرملية وبها أنواع من البصل المميز و نبات قصب الرمال ونبات اللوتس ونبات الغرقد الشهير الذى ينمو فى الصحراء الشرقية وأيضًا تتميز به منطقة الكثبان الرملية بمطروح.





وأوضح أنه نظرا لأهمية هذه النباتات الطبية والعطرية فقد وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة مشروع قومى للنهوض بزراعات النباتات العطرية والطبية لما لها من العديد من الفوائد واختيرت لهذا المشروع للنهوض بزراعات النباتات العطرية والطبية واحة سيوة بمطروح حيث نفذ مركز بحوث الصحراء الذى يضم باحثين، وخبراء، وعلماء في عدة مجالات محطتين بحثيتين، إحداها بمنطقة تجزرتى والأخرى بمنطقة خميسة، للنهوض بسيوة زراعيا واقتصاديا في مجال النباتات الطبية والعطرية.





وأشار إلى أن هذه النباتات تزرع بشكل دوري بعيدا عن الزراعات الموسمية كالتمور والزيتون اللذين تشتهر بهما الواحة لافتا إلى أن هذه الزراعات ذات عائد اقتصادي كبير خاصة وأنها نظيفة، خالية من المبيدات ومصادر التلوث وتدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة العطور والأدوية.



