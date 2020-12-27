لخدمة الشباب.. محافظ مطروح تبحث إنشاء ناد للرماية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأحد، اللواء حازم حسن، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، والرامي المصري بيرو دوناتو، وأحمد الغمري، وبحضور كل من اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب زرق علواني عضو مجلس الشيوخ .





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وتم خلال اللقاء بحسب بيان، الأحد، بحث إنشاء نادٍ للرماية بمحافظة مطروح لخدمة شباب المحافظة.





من ناحية أخرى شدد محافظ مطروح على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفعيل كافة قرارات الدولة لمواجهة الاثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين





وأصدر محافظ مطروح قرارا بتنظيم العمل بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما يؤدى الى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين .

كما وجه محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الاثار المحتملة للموجة الثانية وذلك من خلال تطبيق الطرق المثلى للحد من التجمعات او الاجتماعات أو الاحتفالات ، والتأكيد على تأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية ، والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك والقطارات ووسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت العامة وشوارع المحافظة وتطبق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات



