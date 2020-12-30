أودي RS6 أفانت 2020 تتألق داخل حلبة نوربورجرينج .. فيديو

استطاعت شركة أودي الألمانية تقديم العديد من الإطلالات القوية حيث إصدارات السيدان والهاتشباك والسوبر كار، جاءت منها نسخة RS6 أفانت 2020، والتي تنضم إلى أسطول الشركة عن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وبالرغم من أن هذا الاصدار يحمل مفهوم عائلي نظرا لحجمة ومساحته الداخلية، لكنه أبلى بلاء حسن داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية.





وتمكنت النسخة RS6 أفانت 2020 من خوض العديد من المنحدرات والموانع بسلاسة تامة، تظهر قدرة السيارة على التوازن والتحكم المثالي سواء كانت على سرعات مرتفعة أو داخل تحديات الطريق.





تعتمد السيارة على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك V8 مزدوج التيربو، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 591 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 800 نيوتن/متر، وبفضل هذه القدرات يمكن لـ RS6 أفانت أن تحقق قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/ساعة.





حصلت RS6 أفانت 2020 على مصابيح انسيابية أكثر عدوانية، وشبكات أمامية عريضة أسفل غطاء المحرك، وعلى جانبي الصادم الأمامي، تعمل على زيادة قدرة السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.



